К истории спортивной моды
Здоровье
Как известно, спорт долгое время оставался мужской привилегией. В Древней Греции женщинам запрещалось посещать...
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К истории спортивной моды
Здоровье
Как известно, спорт долгое время оставался мужской привилегией. В Древней Греции женщинам запрещалось посещать...
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Как быстро похудеть?
Здоровье
Рано или поздно этот вопрос задает себе каждая женщина. Кто-то вслух, кто-то про себя. И в этот момент начинае...
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Шоколадный фондан
Кулинария
Готовим рецепт шикарного шоколадного десерта с хрустящей корочкой и жидкой начинкой. Приготовить популярное бл...
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Салат "Гнездо глухаря"
Кулинария
Готовим потрясающе вкусный, нежный салат. Используйте именно красный лук, потому что он не такой горький, как ...
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Салат "Сельдь под шубой"
Кулинария
Предлагаю рецепт шикарного слоеного салата под народным названием "Шуба". Салат состоит из простых, знакомых в...
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Детский антигриппин
Дети
О чем мечтает каждая мама? Ну конечно, о том, чтобы ее ребенок рос здоровым и как можно меньше болел. Однако о...
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Беременность при низком ХГЧ
Дети
Гормон ХГЧ - хорионический гонадотропин - начинает вырабатываться вскоре после зачатия, а точнее, после имплан...
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Повышенный ХГЧ - чего опасаться?
Дети
Каждая беременная женщина сталкивается с необходимостью регулярной сдачи анализо...
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ХГЧ при беременности
Дети
На протяжении всей беременности будущей маме придется неоднократно сдавать различные анализы, в том числе и ан...
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Гормон беременности - хорионический гонадотропин
Дети
Сегодня трудно себе представить, что когда-то женщины долгое время не знали точн...
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